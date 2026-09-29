المحامي أبلغ عن الجريمة.. التفاصيل الكاملة لمقـ ـتل سيدة داخل مكتب محاماة بالإسكندرية

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية في الإسكندرية، أن المحامي صاحب المكتب كان هو المبلغ عن الجريمة، بعدما عاد إلى مكتبه عقب ترك الزوجين بداخله لمناقشة خلافاتهما، ليكتشف وقوع الجريمة.

وأفادت التحقيقات بأن المحامي ترك الزوجين داخل المكتب لفترة قاربت ساعتين، بهدف إتاحة الفرصة لهما لمناقشة خلافاتهما والوصول إلى حل، إلا أنه عند عودته فوجئ بوقوع الجريمة، فأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وبحسب أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، فإنه كان يعتقد بوجود علاقة بين زوجته والمحامي، واعتبر أن المحامي كان سببًا في تدهور حياته الزوجية، وهو ما دفعه إلى الدخول في خلاف مع زوجته داخل المكتب.

وتطور الخلاف بين الزوجين إلى اعتداء، أسفر عن إصابة الزوجة بعدة طعنات في منطقتي الرقبة واليدين، ما أدى إلى وفاتها داخل المكتب، قبل أن يقدم المتهم، وفقًا للتحقيقات، على تقطيع جثمانها.

وعقب بلاغ المحامي، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط الزوج داخل المكتب، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الجريمة.