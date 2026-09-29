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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر: افتتاح برنامج الشريعة والقانون بكلية البنات بالعاشر من رمضان

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، موافقة المجلس الأعلى للأزهر على افتتاح برنامج الشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي الحالي، ٢٠٢٧/٢٠٢٦م.

افتتاح برنامج الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بنات 

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن افتتاح البرامج؛ يأتي في إطار سياسة جامعة الأزهر نحو التوسع في إنشاء الكليات والتخصصات المختلفة في فروع الجامعة بالأقاليم مع إتاحة برامج نوعية تلبي احتياجات الطلاب والطالبات وتواكب احتياجات سوق العمل.

من جانبه قدم الدكتور حمدي الهدهد عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وإلى جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق والسادة النواب؛ لإسهاماتهم في افتتاح البرامج ودعمهم لمصلحة الطالبات والسعي نحو تطوير منظومة التعليم بالجامعة.

ويمكن للطالبات التقديم والتحويل والاطلاع على التفاصيل عبر هذا الرابط:

https://azu.edu.eg/AzMigration2026 

جامعة الأزهر افتتاح برنامج الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون الأزهر

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