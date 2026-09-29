مقتل أبو حمزة في غارة للاحتلال.. كتائب القسام تنعى قائد لواء الشمال

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قائد لواء الشمال وعضو المجلس العسكري العام للكتائب، عز الدين عبد العزيز البيك، المعروف بـ«أبو حمزة».

قتل أبو حمزة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر عملية اغتيال للاحتلال الإسرائيلي في شقة في مدينة غزة.



وقالت الكتائب في بيان عسكري إن البيك أمضى سنوات في مواقع قيادية داخل صفوفها، إذ قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال خلال انتفاضة الأقصى، ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009، قبل أن يتولى قيادة الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015.

وأضافت أن البيك كان أحد قادة غرفة عمليات «طوفان الأقصى» والمشرفين على عملية السابع من أكتوبر، قبل أن يتولى قيادة لواء الشمال خلفًا للقائد أحمد الغندور «أبو أنس».

وذكرت القسام أن البيك قاد العمليات القتالية في شمال قطاع غزة خلال جولات الحرب، وصمد مع مقاتلي اللواء لمدة 107 أيام خلال حصار شمال غزة، الذي أطلقت عليه سلطات الاحتلال اسم «خطة الجنرالات».

وأكدت الكتائب، في بيان النعي، تمسكها بمواصلة طريق المقاومة، مشددة على أن دماء البيك وإخوانه ستبقى، بحسب بيانها، دافعًا لمواصلة القتال.