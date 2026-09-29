جزء مالي وجزء عيني.. محمد السنافيري يكشف تفاصيل مزايا العاملين بالمناطق النائية

كشف الدكتور محمد السنافيري تفاصيل قرار هيئة الرعاية الصحية بشأن حزمة المزايا المقررة للعاملين بالمناطق النائية، موضحًا أن الحزمة الجديدة تتضمن جانبًا ماليًا وآخر عينيًا، بهدف دعم العاملين وتحسين بيئة العمل بالمناطق التي تتطلب طبيعة خاصة في تقديم الخدمات الصحية.

حزمة مزايا للعاملين بالمناطق النائية

وأوضح الدكتور محمد السنافيري خلال صباح الخير يا مصر،أن قرار هيئة الرعاية الصحية يتضمن مجموعة من المزايا للعاملين بالمناطق النائية، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تنقسم إلى جزء مالي وجزء عيني، بما يضمن تقديم دعم متكامل للعاملين بتلك المناطق.

جزء مالي ضمن المزايا الجديدة

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن مزايا مالية للعاملين، في إطار تقدير طبيعة العمل والظروف المرتبطة بالعمل في المناطق النائية، مؤكدًا أن الجانب المالي يمثل أحد عناصر الحزمة التي أقرتها الهيئة لدعم العاملين.

مزايا عينية للعاملين

وأضاف أن القرار يشمل أيضًا مزايا عينية، إلى جانب المزايا المالية، بما يوفر صورة أكثر تكاملًا للدعم المقدم للعاملين بالمناطق النائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على توفير مزايا تساعد على دعم واستقرار الأطقم الطبية والعاملين داخل المنشآت الصحية بالمناطق النائية، بما ينعكس على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بهذه المناطق.