رئيس الحكومة اللبنانية: حصرية السلاح تشمل جنوب الليطاني وشماله وتنطبق على حزب الله

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حصرية السلاح في لبنان يجب أن تشمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وشماله، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق على حزب الله.

وشدد سلام على ضرورة عدم السماح بتحول الإطار الثلاثي إلى مسار يقتصر على إدارة النزاع بدلًا من العمل على حله.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن حصرية السلاح تمثل مبدأ يجب تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والأمنية لمعالجة ملف السلاح وترسيخ سلطة الدولة.

وصرح مكتب رئيس الوزراء اللبناني ، بأن الاجتماعات في واشنطن كانت مثمرة ولمسنا تفاعلاً من الجانب الأمريكي اتجاه لبنان.

أضاف مكتب نواف سلام : طلبنا دعم واشنطن لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي.

