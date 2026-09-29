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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات العربية والإفريقية والأوروبية.

وتتجه الأنظار إلى مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب مواجهة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ـ جزر القمر X ناميبيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

ـ ليسوتو X المغرب – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ـ جنوب السودان X مصر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ بوروندي X الجزائر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ إثيوبيا X السنغال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ـ موزمبيق  Xالسودان – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ـ مدغشقر X تنزانيا – الساعة 4 عصرا

ـ غانا X جامبيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ أوغندا X ليبيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ زامبيا X توجو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ـ كاب فيردي X رواندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ـ غينيا بيساو X نيجيريا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ بنين X موريتانيا – الساعة 8 مساء

ـ الجابون X النيجر – الساعة 10 مساء

ـ الصومال X كوت ديفوار – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ الكونغو X الكاميرون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ ليبيريا X مالي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ـ فنلندا X بيلاروسيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ مولدوفا X جزر الفارو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ تشيك X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ إسبانيا  X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ إسكتلندا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ سلوفينيا X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء

ـ سان مارينو X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ـ سلوفاكيا X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ـ بلغاريا X إستونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ـ لوكسمبورج X آيسلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس الخليج والقنوات الناقلة

ـ عمان X الكويت – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS Two

ـ السعودية X العراق – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS One

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