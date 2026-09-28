مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: زيارة نتنياهو إلى الإمارات جاءت بدعوة من محمد بن زايد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زيارة نتنياهو وزوجته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت بدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي إن نتنياهو وزوجته زارا الإمارات أمس، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد، موضحًا أن الزيارة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من التحديات والقضايا الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة شهدت مشاركة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس جهاز الموساد، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، إلى جانب المستشار السياسي.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى أبوظبي في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وتزايد الاهتمام بالتنسيق بين إسرائيل والإمارات بشأن الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.