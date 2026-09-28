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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية تدشن مقر أمانة طوخ.. وقيادات القليوبية: مرحلة جديدة من العمل الميداني

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
حسن رضوان

افتتح حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية مقر أمانة الحزب بمدينة طوخ، في حضور عدد من قيادات الحزب ونوابه بالمحافظة، يتقدمهم النائب مصطفى مجاهد، أمين الحزب بالقليوبية، والنائب فتحي دسوقي، أمين التنظيم، إلى جانب النائبة بثينة أبو زيد، والنائب حازم توفيق، والنائب حسين القصاص، والنائبة نشوى عقل.

وشهد الافتتاح مشاركة عدد من الأمناء المساعدين، من بينهم الأستاذ أحمد سيف، والأستاذ مصطفى سويلم، والأستاذ أحمد صديق، والأستاذ بهاء السنباطي، والمستشار حمدي الصباغ، والمهندس عبد اللطيف دنيا، بالإضافة إلى أحمد حجاج، أمين أمانة طوخ، وهاني رسمي، وعدد من أمناء المحافظة والمراكز والأقسام وأعضاء الحزب بالقليوبية.

لقاء موسع لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

وعقب افتتاح المقر، عقدت قيادات الحزب لقاءً موسعًا مع أعضاء أمانة طوخ وعدد من أمناء المراكز والأقسام بالمحافظة، تناول طبيعة العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والقضايا التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد النائب مصطفى مجاهد أن افتتاح مقر أمانة طوخ يمثل خطوة مهمة في دعم العمل الحزبي بالمركز، مشيرًا إلى أن وجود مقر دائم يتيح مساحة أوسع للتواصل مع أبناء طوخ والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتعرف على أبرز القضايا التي تشغلهم.

مصطفى مجاهد: العمل الحزبي الحقيقي يبدأ من الشارع

وقال مجاهد إن العمل الحزبي الفعال يرتبط بالحضور المستمر بين المواطنين والتفاعل المباشر معهم، مؤكدًا أن أمانة طوخ تضم مجموعة من الكوادر والأعضاء القادرين على القيام بدور فاعل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن المقر الجديد سيكون مساحة للتواصل والحوار، ونافذة أمام أبناء المركز لطرح أفكارهم ومطالبهم ومناقشة القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لهم.

رسالة دعم من قيادة الحزب لأمانة القليوبية

ونقل أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية تحيات الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، مؤكدًا دعمهما لأمانة القليوبية والأمانات التابعة لها في مختلف المراكز والأقسام.

كما رحب مجاهد بقيادات وأمناء المراكز والأقسام وأعضاء الحزب المشاركين في افتتاح المقر، مثمنًا حرصهم على المشاركة في فعاليات الحزب وأنشطته المختلفة بالمحافظة.

إشادة بجهود أمانة طوخ

ووجه النائب مصطفى مجاهد الشكر إلى الأستاذ أحمد حجاج، أمين أمانة طوخ، والأستاذ هاني رسمي، وجميع أعضاء الأمانة، على جهودهم في تجهيز المقر والإعداد للافتتاح وحسن التنظيم والاستقبال.

وأكد أن حالة التعاون التي ظهرت خلال فعاليات الافتتاح تعكس روح الفريق التي يقوم عليها العمل داخل الحزب، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا التعاون في تنفيذ أنشطة الأمانة خلال الفترة المقبلة.

مزيد من العمل الميداني داخل طوخ

وأكد مجاهد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للتواصل والعمل الميداني داخل مدينة طوخ، مشيرًا إلى أن مقر الأمانة سيكون مفتوحًا أمام المواطنين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتعرف على القضايا التي تهم أبناء المركز.

واختتمت فعاليات افتتاح مقر أمانة حزب الجبهة الوطنية بطوخ وسط أجواء من الترحيب والتعاون، وبمشاركة قيادات الحزب وأعضاء الأمانة وعدد من أمناء المراكز والأقسام وأعضاء الحزب بمحافظة القليوبية.

الجبهة الوطنية أمانة طوخ قيادات القليوبية

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