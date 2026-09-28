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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أين الحلول؟.. عمرو أديب: إحنا النهاردة في دوامة مستقبل أسعار الخبز السياحي

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن رغيف الفينو أساسي بالنسبة للطفل المصري "، مضيفا:" الناس بتوع الصناعات الغذائية يتوقعون تراجعا في الاستهلاك ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : "إحنا النهاردة في دوامة أسعار الخبز السياحي ، ومستقبل أسعار الخبز السياحي والفينو بعد ارتفاع أسعار الدقيق ".

وتابع عمرو أديب : "الدولة المصرية تقدم رغيف الخبز بسعر مدعم رغم ارتفاع أسعار الدقيق لكن هناك بشر بالملايين في مصر بيشتروا الخبز السياحي والفينو ، مضيفا:" أين الحلول لهذا الملف من الدولة المصرية".

وأكمل عمرو اديب: " الجبنة البيضاء ارتفعت والبيض ارتفع بنسبة كبيرة وبقالنا أسبوع في لعبة أسعار الخبز السياحي في مصر وارتفاع أسعار الدقيق ".

ولفت عمرو أديب:" هناك مناورة بتحصل بين الناس المسؤولة عن الخبز السياحي لزيادة الأسعار ".

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