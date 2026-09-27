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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب أهمية سرعة المواطنين في تسجيل بياناتهم المتعلقة بالضريبة العقارية، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، متسائلًا: «هل حضرتك سجلت نفسك في الضريبة العقارية؟، وهل تعلم على من تجب؟».

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن آخر موعد للتسجيل يتبقى عليه يومان، مشيرًا إلى أن من لم يسجل بياناته خلال الفترة المحددة؛ لن يتمكن من الاستفادة من الخصومات المقررة، والتي تصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات التجارية، وفقًا لما ذكره خلال برنامجه.

وأشار الإعلامي إلى وجود شكاوى من مئات المواطنين بشأن التطبيق الإلكتروني الخاص بالضريبة العقارية، لافتًا إلى الصعوبات التي تواجه بعض المستخدمين أثناء التسجيل.

الخصومات المقررة

وناشد عمرو أديب، المسؤولين، التدخل لاحتواء المشكلة، مطالبًا بـ مد فترة التسجيل لمدة شهر إضافي، بما يتيح للمواطنين فرصة استكمال الإجراءات والاستفادة من الخصومات المقررة.

عمرو أديب المواطنين الضريبة العقارية الخصومات الوحدات التجارية

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