شكاوى كثيرة من صعوبتها .. داليا الأتربي: مناهج المرحلة الابتدائية تفوق قدرات الطلاب وتحتاج إلى مراجعة شاملة

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناهج المرحلة الابتدائية أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى عديدة من صعوبة المناهج وعدم تناسبها مع القدرات العمرية والاستيعابية للأطفال.

وقالت الأتربي في تصريحات صحفية اليوم المناهج الدراسية تحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة النظر في محتواها وطريقة تقديمها، بما يراعي المراحل العمرية المختلفة للطلاب، موضحة أن من حق الأطفال الحصول على تعليم جيد، كما أن من حقهم أيضًا أن يعيشوا طفولتهم بصورة طبيعية ومتوازنة.

وأضافت أن العملية التعليمية لا ينبغي أن تقتصر على الحفظ والاستذكار والاختبارات، وإنما يجب أن تتضمن جوانب تطبيقية وترفيهية تساعد على تنمية مهارات الأطفال، وتزيد من قدرتهم على الفهم والاستيعاب، وتجعل المدرسة بيئة جاذبة وليست مصدرًا للضغط النفسي.

صعوبة المناهج لا تمثل ضغطًا على الطلاب فقط

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن صعوبة المناهج لا تمثل ضغطًا على الطلاب فقط، بل تمتد آثارها إلى أولياء الأمور، خاصة الأمهات، اللاتي يتحملن أعباء إضافية في متابعة الدروس والمذاكرة، لافتة إلى أن بعض المناهج أصبحت خارج قدرة الأطفال على الاستيعاب في هذه المرحلة العمرية.

وقال إن الطفل من حقه أن ينام ويعيش طفولته بالتوازي مع حصوله على التعليم، مؤكدة أن زيادة الضغوط الدراسية قد تؤدي إلى مشكلات نفسية وسلوكية لدى الطلاب.

تحقيق التوازن بين التعليم واحتياجات الطفل

وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين التعليم واحتياجات الطفل، من خلال تخفيف كثافة المناهج، وإعادة ترتيب الأولويات التعليمية، وإدخال أنشطة عملية وترفيهية ورياضية وفنية ضمن اليوم الدراسي، بما يساعد على بناء شخصية متكاملة للطالب.

وأكدت الدكتورة داليا الأتربي أن التعليم هو الأساس في بناء المجتمع، ولذلك يجب أن يحصل الأطفال على تعليم جيد ومناسب لقدراتهم، مشددة على أن الهدف ليس زيادة حجم المناهج، وإنما ضمان تعلم الطلاب بصورة صحيحة، وبما يرسخ الفهم ويطور المهارات ويشجع على الإبداع.