شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه رغم مرور وقت قصير على بدء العام الدراسي 2027 ، إلا أنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بسبب كثرة التقييمات ، مؤكدة أن الضغط كبير على الأطفال .

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها : أولياء الأمور أكدوا انهم ليسوا ضد التقييم، وإنما يطالبون بمراجعة عددها، خاصة في الصفوف الأولى.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن كثرة التقييمات قد تجعل الطالب يشعر بأنه في حالة اختبار مستمرة، بما يؤثر على الوقت المتاح له للإستيعاب والراحة والتواصل الاجتماعي وممارسة الأنشطة وتنمية هواياته.

كما أشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى وجود شكاوى من صعوبة بعض المواد الدراسية وعدم ملاءمة بعض محتوياتها للمرحلة العمرية للطلاب، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالاستماع إلى هذه الشكاوى ودراستها، مع إمكانية تشكيل لجنة للتقصي والاستماع إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج اللجنة .

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن التطوير لا يعني التصعيب وأن أولياء الأمور مع تطوير التعليم قلبًا وقالبًا، لأن العالم يتغير بصورة مستمرة، ومناهجنا تحتاج إلى مواكبة هذا التغير المستمر ولكن مع مراعاه إزالة المعوقات أثناء عملية التطوير

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بمناشدة وزارة التربية والتعليم تخصيص رقم ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور، وذلك تسهيلًا عليهم، وإتاحة الفرصة للوزارة للتعرف على مشكلاتهم أولًا بأول، ودراسة الشكاوى الموضوعية والتعامل معها.

ضوابط التقييم الأسبوعي

لا إعادة للتقييم الأسبوعي في حالة غياب الطالب وقت تنفيذ التقييم داخل الفصل سواء كان الغياب بعُذر أم بدون عُذر

في حالة غياب الطالب بعذر ( الحالة الوحيدة للغياب بعذر هي أجازة طبية معتمدة من التأمين الصحي و بعد العرض على مدير المدرسة ) وقت تنفيذ التقييم الأسبوعي ؛ يتم احتساب متوسط التقييمات الخاصة بهذا الطالب مطروحًا منها هذا التقييم ، مثال :

-مجموع عدد التقييمات في مادة ما = ١٢

درجة التقييم = ٢٠ في المتوسط مجموع درجات التقييمات = ١٢ × ٢٠ = ٢٤٠ درجة

-احتساب متوسط درجات التقييمات لطالب لم يغب أو غاب بدون عذر = مجموع درجاته في ١٢ تقييم ÷ ٢٤٠

-احتساب متوسط درجات التقييمات لطالب غائب ( بعذر ) في تقييمين مثلًا =

مجموع درجاته في ١٠ تقييمات ÷ ٢٠٠

إذا قام الطالب الغائب بالإجابة عن هذا التقييم يقوم المعلم بتصحيحه و لا يرصد درجته و يكتب بخط واضح في الهامش العلوي للصفحة : الطالب غائب في هذا اليوم .

الأداء المنزلي

يقوم المعلم بتصحيحه في الحصة التالية و يرصد درجته في السجل .

إذا غاب الطالب في يوم ما وجب عليه أن يقدم الواجب أو الأداء الذي كَلَّف المعلم به زملاءه في ذات الموعد الذي ألزم به باقي الزملاء ،و لا يقبل منه في حالة التأخير ، و إذا قام الطالب بالإجابة عنه و قدمه للمعلم يقوم المعلم بتصحيحه و لا يرصد درجته و يكتب بخط واضح في الهامش العلوي للصفحة : الطالب غائب في هذا اليوم .

في حالة غياب طالب بعُذر ( أجازة مرضية ) يطلب المعلم صورة منها من مدير المدرسة و يرفقها بسجل أعمال السنة .

بالنسبة لدرجات المواظبة و السلوك

لا تُقَسَّم الدرجة بين سلوك و مواظبة و إنما اعتبارها درجة واحدة ، و يتم احتسابها بقسمة الدرجة المخصصة ( ١٠ درجات ) على عدد الأيام التي يقوم المعلم بتدريسها للفصل في الأسبوع ،

مثال : إذا كان المعلم يدرس للفصل أربعة أيام أسبوعيًا ؛ يتم احتساب غياب اليوم الواحد بدرجتين و نصف ، وإذا غاب الطالب يومين في الأسبوع استحق في المواظبة و السلوك ٥ درجات ، و هكذا .