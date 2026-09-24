في 10 محافظات|تفاصيل المرحلة الاولى للبرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اطلاق المرحلة الاولى للبرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب لدى تلاميذ المدارس

البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة الاولى للبرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب لدى تلاميذ المدارس ، تشمل محافظات : الفيوم ، واسوان ، واسيوط، وشمال سيناء ، والاسكندرية

، و الجيزة ، والقاهرة ، ودمياط

، و سوهاج ، والاسماعيلية

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات الرسمية بشأنه :

يعد البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية هو برنامج التابع للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»



وأكدت وزارة التربية والتعليم ان البرنامج موجه إلى تلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي



ويهدف البرنامج إلى تنمية الحس العددي، وإكساب التلاميذ مهارات العد، والجمع، والطرح، وحل المشكلات، من خلال استراتيجيات تدريس حديثة تعتمد على التعلم النشط، والأنشطة التطبيقية، والوسائل التعليمية المحسوسة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية.



ويمثل البرنامج خطوة مهمة لدعم التلاميذ في إتقان المهارات الحسابية الأساسية



ويسهم البرنامج في تحديد مستويات التلاميذ ورصد جوانب الضعف لديهم، تمهيدًا لتقديم التدخلات العلاجية المناسبة.

يبدأ تشغيل البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر



ويعقب هذه فترة البرنامج العلاجي ، إجراء اختبار بعدي للتلاميذ، بهدف قياس مستوياتهم وتحديد درجة الإتقان التي وصلوا إليها، والوقوف على مدى التحسن الذي تحقق بعد تنفيذ البرنامج العلاجي.