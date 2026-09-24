محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بدء تنفيذ منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة بالمنطقة الشمالية بشارعى أحمد فاروق، ومنشية الجمل بحى الزاوية الحمراء .

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على شكلها الحضارى.

محافظ القاهرة

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة منظومة قابلة للتطوير وليست جامدة للوصول إلى أفضل استخدام ممكن ، مشيرًا إلى أن أي قرار يتم إتخاذه بما فى ذلك منظومة الأكشاك الموحدة يتم إجراء حوار مجتمعى حوله مع أصحاب المصلحة للوصول للشكل المناسب له .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تعميمها على جميع أحياء العاصمة دون استثناء، بما في ذلك الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضري خلال ال ٣ أشهر التى تم منحها لأصحاب الأكشاك المرخصة لتوفيق أوضاعهم بهدف توحيد الشكل العام للأكشاك، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحى الموجود به الكشك ، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، وال QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر، وسيضم طفاية حريق ، وعداد كهرباء، وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.