قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية وقيام الدولة وعاصمتها القدس
رئيس تيار الحكمة العراقي: نحرص على التشاور مع الرئيس السيسي لخفض التصعيد
الرئيس السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت   -  
كيرلس صلاح

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بدء تنفيذ منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة بالمنطقة الشمالية بشارعى أحمد فاروق،  ومنشية الجمل بحى الزاوية الحمراء .

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على شكلها الحضارى.

محافظ القاهرة 

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة منظومة قابلة للتطوير وليست جامدة للوصول إلى أفضل استخدام ممكن ، مشيرًا إلى أن أي قرار يتم إتخاذه بما فى ذلك منظومة الأكشاك الموحدة يتم إجراء حوار مجتمعى حوله مع أصحاب المصلحة للوصول للشكل المناسب له .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تعميمها على جميع أحياء العاصمة دون استثناء، بما في ذلك الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضري خلال ال ٣ أشهر التى تم منحها لأصحاب الأكشاك المرخصة  لتوفيق أوضاعهم بهدف توحيد الشكل العام للأكشاك، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحى الموجود به الكشك ، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، وال QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر،  وسيضم طفاية حريق ، وعداد كهرباء،  وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأكشاك الموحدة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد