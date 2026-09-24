الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن لرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، كما حضر من الجانب العراقي محسن الحكيم، نائب رئيس تيار الحكمة الوطني، وأحمد الحكيم، مستشار رئيس تيار الحكمة الوطني، والدكتور محمد تركي أبوكلل، مسئول الملف العربي وممثل رئيس تيار الحكمة الوطني في مصر، والسفير العراقي بالقاهرة قحطان طه جنابي.

ورحب الرئيس السيسي برئيس تيار الحكمة العراقي، مشددًا على العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر والعراق وشعبيهما الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية وكافة القوى السياسية والوطنية، في ضوء علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق، ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه، منوهًا بجهود الحكومة في محاربة الفساد وحصر السلاح.

كما ثمن الرئيس الدور المحوري للعراق في الحرب ضد الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على اجتثاث جذورهما، مشيدًا بالدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم لتعزيز الاستقرار وتقليل التباينات السياسية وإعلاء مصلحة العراق الوطنية.