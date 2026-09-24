مصطفى حدوتة بصورة من المستشفى: أومال لو فوقتلكم هعمل فيكم إيه؟!

نشر الشاعر مصطفى حدوتة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من المستشفي دون أن يكشف عن طبيعه مرضه.

وعلق حدوتة على الصورة قائلًا: “تخيلوا بعمل كل ده وأنا تعبان التعب ده اومال لو فوقتلكو هعمل فيكو إيه؟!”.

تعاونه مع عمرو دياب:

كشف الشاعر مصطفى حدوتة كواليس تعاونه مع الفنان عمرو دياب، والنجاح الذي حققته أغنية «الألوان» ضمن ألبوم صيف 2026، مؤكدًا أن الأغنية تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، إذ كتبها خصيصًا لابنته خديجة.

وقال مصطفى حدوتة، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يتعاون مع عمرو دياب منذ 4 سنوات، موضحًا: «السنة اللي فاتت عملنا أغاني كتير ونزلت أغنية واحدة، أما السنة دي نزلت أكتر من أغنية».

وأضاف أنه كان يتوقع أن تكون «الألوان» أولى الأغنيات التي يلتفت إليها الجمهور، موضحًا أنه دخل في رهان مع الملحن إيهاب عبدالواحد بشأن الأغنية، التي استمد فكرتها من ابنته خديجة، قائلًا إن كل الألوان تليق بها.

وأشاد حدوتة بعمرو دياب، معتبرًا أن الجرأة من أبرز أسباب تميزه، وقال إن الفنانين الأكثر جرأة هم الأكثر تميزًا، مشيرًا إلى أن من بين أجرأ النجوم الذين تعاون معهم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد.

وأكد أن الوصول إلى بساطة الكلمات وسهولتها ليس أمرًا سهلًا، وإنما يحتاج إلى مجهود كبير، مشيرًا إلى أن كتابة الأغنية بطريقة تبدو بسيطة للجمهور تتطلب الكثير من العمل.