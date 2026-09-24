آثرت علي شعبيته.. ماجدة خير الله: الستات غضبانه من أحمد العوضي

أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان أحمد العوضي، في أحد البرامج اللبنانية، أثرت على شعبيته.

وقالت ماجدة خير الله، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أرى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحمد العوضي أثرت على شعبيته، فالستات في حالة غضب شديد، لأن العوضي لم يكن موفقًا في كلامه».

اعتذار :

واستكملت الناقدة ماجدة خير الله: «الاعتذار في مثل تلك الحالات لا يأتي بنتيجة، وبشكل عام، لابد وأن يكون الفنان حريصًا ومثقفًا، ويجيد التعبير عن رأيه دون أن يغضب الجمهور. فمن حق كل شخص أن يقول رأيه، ولكن دون أن يغضب الجمهور، وألا يكون غليظًا».