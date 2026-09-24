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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يؤمن الأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» بمشاركة 13 دولة عربية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يشارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، التي تستضيف مصر مرحلتها الثانية خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، تحت شعار «رياضات الأداء»، لتوفير بيئة آمنة للرياضيين والوفود المشاركة، ودعم الجاهزية الطبية والإنسانية بمواقع المنافسات.

وتنتشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري في عدد من مواقع إقامة المنافسات، لتقديم الإسعافات الأولية للاعبين والجمهور، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، إلى جانب الاستجابة السريعة لأي موقف يستدعي التدخل الميداني.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر المصري في إطار دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، وحرصه على دعم الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى، من خلال فرق مؤهلة ومدربة على الاستجابة للطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية، بما يعزز إجراءات السلامة ويوفر الدعم اللازم للمشاركين والجمهور.

وتعد استضافة مصر للمرحلة الثانية من فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026» حدثا إقليميا يشهد تجمعا رياضيا للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 13 دولة عربية، إلى جانب 173 لاعبا ولاعبة ورؤساء وفود، فضلا عن مشاركة 42 شخصا في مؤتمر إعداد اللاعبين من ذوي الإعاقة، في حدث يجمع بين المنافسة الرياضية ودعم التمكين والدمج المجتمعي.

وتنظم الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في إطار التعاون المشترك لإنجاح هذا الحدث الرياضي الذي تستضيفه مصر.

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