الهلال الأحمر يواصل خدماته الإنسانية على معبر رفح في استقبال وتوديع الدفعة 81 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

استقبلت فرق الهلال الأحمر المصري، عبر معبر رفح، الدفعة الـ 81 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، و رافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد إتمام رحلتهم العلاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وتضمنت الاستجابة تقديم الدعم النفسي خاصة للأطفال، إلى جانب توفير خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات والملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يساعد على تلبية احتياجات الجرحى والمرضى خلال مراحل العبور

ويأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، حيث تواصل الفرق عملها على مدار الساعة، لتقديم المساندة الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، ومواكبة احتياجاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.