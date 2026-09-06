ستراسبورج يحقق فوزا كبيرا على تروا 6-2 في الدوري الفرنسي

حقق فريق ستراسبورج ، فوزا كبيرا علي مضيفه تروا بنتيجة (6-2) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، علي ملعب "دي أوب" في إطار الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل سداسية ستراسبورج كل من: جاكابو أورتيجا في الدقيقة 40، وديوجو سوزا في الدقيقة 42، و جيوفاني ريينا في الدقيقة 57، وصامويل أمو أمياو هدفين في الدقيقتين 85 و88، وكونراد هاردير في الدقيقة 92، بينما أحرز هدفي تروا كل من: أنطوان ميل في الدقيقة التاسعة، وجيرمي لي دوارون في الدقيقة 95.

رفع ستراسبورج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد تروا عند 4 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.