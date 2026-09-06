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محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

ضاعف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، تقدم فريقه أمام جينتشلاربيرليجي، بعدما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ونجح صلاح في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، ليضيف الهدف الثاني لطرابزون سبور ويمنح فريقه أفضلية مهمة خلال اللقاء، في الوقت الذي واصل فيه النجم المصري تألقه منذ انتقاله إلى الدوري التركي.

محمد صلاح يواصل التألق في الدوري التركي 

 

ويعد هذا الهدف هو الرابع لمحمد صلاح في منافسات الدوري التركي، ليواصل اللاعب تأكيد حضوره الهجومي القوي مع طرابزون سبور، ويصبح أحد أبرز أسلحة الفريق في مشواره بالمسابقة.

ويسعى طرابزون سبور للحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بينما يأمل جينتشلاربيرليجي في العودة إلى المباراة وتقليص الفارق.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون أمام جنتشلربيرليجي

 

أعلن حسين تشيمشير، المدير الفني المؤقت لفريق طرابزون سبور، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنتشلربيرليجي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026-2027.

تشكيل طرابزون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، تشيبويكي نوايو، بينا، أوزان توفان.

خط الوسط: ، مصطفى إسكي هيلاتش، ايرنيست موتشي، فابينهو

وفي الهجوم: بول أونواتشو، آرال شيمشير، محمد صلاح.

محمد صلاح طرابزون سبور جينتشلاربيرليجي الدوري التركي منتخب مصر

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