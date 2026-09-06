محمد صلاح يقود هجوم طرابزون أمام جنتشلربيرليجي

أعلن حسين تشيمشير، المدير الفني المؤقت لفريق طرابزون سبور، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنتشلربيرليجي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026-2027.

طرابزون سبور يبحث عن انتصار جديد

تقام المباراة على ملعب «بابارا بارك» بمجمع شينول جونيش الرياضي، وسط آمال كبيرة من جانب طرابزون سبور في استعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثاني له في المسابقة، بعد البداية غير المستقرة للفريق هذا الموسم.

ويعول طرابزون سبور على عاملي الأرض والجمهور للخروج بالنقاط الثلاث، خاصة بعد الخروج من منافسات الدوري الأوروبي ورحيل المدرب فاتح تيكي، وهو ما دفع الإدارة للاستعانة بحسين تشيمشير بشكل مؤقت.

وتشهد المباراة ظهور محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ضمن التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، حيث يقود الخط الهجومي إلى جانب أونواتشو، في محاولة لمساعدة فريقه على حصد انتصار مهم.

على الجانب الآخر، يدخل جنتشلربيرليجي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما جمع 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، بالفوز على فنربخشة وجوزتيبي والتعادل مع إيرزوروم سبور.

تشكيل طرابزون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، تشيبويكي نوايو، بينا، أوزان توفان.

خط الوسط: ، مصطفى إسكي هيلاتش، ايرنيست موتشي، فابينهو

وفي الهجوم: بول أونواتشو، آرال شيمشير، محمد صلاح.