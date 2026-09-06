محمد صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي أمام جنتشلربيرليجي.. 700 مباراة في مسيرته

يستعد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الكروية، عندما يشارك مع فريقه أمام جنتشلربيرليجي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

ويحتاج محمد صلاح إلى المشاركة في المباراة، للوصول إلى 700 مباراة مع مختلف الأندية التي ارتدى قمصانها خلال مسيرته، في رقم استثنائي يضاف إلى سجل إنجازاته.

وخاض صلاح حتى الآن 699 مباراة مع 7 أندية، منذ بداية مشواره مع المقاولون العرب، مرورًا بتجاربه الاحترافية في أوروبا، وصولًا إلى طرابزون سبور.

وجاءت مشاركات صلاح بواقع 442 مباراة مع ليفربول، و83 مباراة مع روما، و79 مباراة بقميص بازل السويسري، إلى جانب 45 مباراة مع المقاولون العرب، و26 مباراة مع فيورنتينا، و19 مباراة مع تشيلسي، و5 مباريات مع طرابزون سبور، وفقًا لإحصائيات شبكة ترانسفير ماركت.

وتقام مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب بابارا بارك، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاركة النجم المصري.

ويأمل صلاح في مواصلة تألقه مع طرابزون سبور، بعدما سجل 3 أهداف في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم، والمساهمة في قيادة فريقه للعودة إلى طريق الانتصارات.