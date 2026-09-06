قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
كوشنر وويتكوف يضغطان لإنهاء حرب أوكرانيا قبل الشتاء
بينهما طفلة.. صحة غزة: شهيدان و6 مصابين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقتل قياديا كبيرا في كتائب القسام

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
زعمت تقارير إعلامية مقتل القائد في كتائب القسام يوسف عكيلة "أبو الوليد" في غارة إسرائيلية بالقرب من مفترق حميد.

وفي وقت لاحق ؛ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت محمد عودة في قطاع غزة، والذي وصفته بأنه القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حركة حماس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن العمليات المستمرة ضد القيادات العسكرية للحركة داخل القطاع.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس، بشأن عملية أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذها في قطاع غزة واستهدفت محمد عودة، الذي وصفه البيان بأنه القائد الجديد لكتائب القسام.

وأكدا فيه أن الجيش نفذ هجومًا استهدف محمد عودة داخل قطاع غزة، مشيرين إلى أن العملية تندرج في إطار الجهود الإسرائيلية الرامية إلى ملاحقة القيادات العسكرية التابعة لحماس.

وبحسب البيان، تعتبر إسرائيل أن محمد عودة تولى مسؤوليات قيادية بارزة داخل كتائب القسام خلال الفترة الأخيرة، إلا أن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو ما إذا كان الهدف قد أُصيب أو قُتل جراء الهجوم. كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات وهجمات تستهدف مواقع وأفرادًا تقول إنهم مرتبطون بالبنية العسكرية لحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى.

جيش الاحتلال كنائب القسام نتنياهو يسرائيل كاتس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الرضا عبادة تدخل العبد الجنة

الدعاء بالرزق

رمضان عبدالمعز: لا تنظر لما في أيدي الناس فرزقك مكتوب لا ينازعك فيه أحد

حفل ختام فعاليات البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية

وزير الأوقاف: مصر والفلبين نموذج عالمي للتعايش.. وهدفنا أن يكون كل مسلم أمينًا على أخيه المسيحي

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد