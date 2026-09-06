جيش الاحتلال يقتل قياديا كبيرا في كتائب القسام



زعمت تقارير إعلامية مقتل القائد في كتائب القسام يوسف عكيلة "أبو الوليد" في غارة إسرائيلية بالقرب من مفترق حميد.

وفي وقت لاحق ؛ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت محمد عودة في قطاع غزة، والذي وصفته بأنه القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حركة حماس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن العمليات المستمرة ضد القيادات العسكرية للحركة داخل القطاع.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس، بشأن عملية أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذها في قطاع غزة واستهدفت محمد عودة، الذي وصفه البيان بأنه القائد الجديد لكتائب القسام.

وأكدا فيه أن الجيش نفذ هجومًا استهدف محمد عودة داخل قطاع غزة، مشيرين إلى أن العملية تندرج في إطار الجهود الإسرائيلية الرامية إلى ملاحقة القيادات العسكرية التابعة لحماس.

وبحسب البيان، تعتبر إسرائيل أن محمد عودة تولى مسؤوليات قيادية بارزة داخل كتائب القسام خلال الفترة الأخيرة، إلا أن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو ما إذا كان الهدف قد أُصيب أو قُتل جراء الهجوم. كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات وهجمات تستهدف مواقع وأفرادًا تقول إنهم مرتبطون بالبنية العسكرية لحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى.