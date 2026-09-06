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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً / الاثنين / طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ، وتنشط رياح على أغلب الأنجاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر و الرياح شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الجديدة 37 23

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 36 23

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

بلطيم 35 24

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 34 23

دمياط 33 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

كاترين 30 18

الطور 36 27

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 24

مطروح 30 25

السلوم 33 22

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 38 27

حلايب 35 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 38 28

أبرق 36 27

جبل علبة 35 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 37 23

بني سويف 38 22

المنيا 39 22

أسيوط 39 23

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 39 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 40 25

أبوسمبل 40 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

 

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 47 34

الرياض 42 26

المنامة 41 33

أبوظبي 43 32

الدوحة 41 33

الكويت 44 31

دمشق 34 18

بيروت 32 27

عمان 33 19

القدس 28 20

غزة 30 25

بغداد 43 31

مسقط 33 23

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 29

طرابلس 33 24

تونس 35 24

الجزائر 30 22

الرباط 31 21

نواكشوط 33 27

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 11

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 30 24

نيودلهي 34 27

جاكرتا 35 24

بكين 32 20

كوالالمبور 37 26

طوكيو 26 22

أثينا 36 24

روما 34 21

باريس 29 18

مدريد 36 21

برلين 21 12

لندن 25 16

مونتريال 24 14

موسكو 16 09

نيويورك 25 17

واشنطن 29 19

أديس أبابا 21 13

الأرصاد الجوية طقس شبورة مائية

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