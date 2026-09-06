جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة المقاولون العرب المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور أصبح جاهزًا للمشاركة أمام المقاولون العرب، مع إمكانية الدفع به بشكل تدريجي خلال المباراة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وحالة اللاعب البدنية».

وأوضح «إمام عاشور شارك في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمس الجمعة أمام تيم إف سي، وظهر في أكثر من مركز، حيث لعب في مركز لاعب الوسط رقم «8»، إلى جانب الجناح الأيمن وصانع الألعاب «10»، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيزه والاستفادة من قدراته بالشكل الأمثل».

وأشار إلى أن إمام عاشور يمثل إضافة قوية للفريق، خاصة أنه لاعب يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يمنحه مرونة كبيرة في حسابات الجهاز الفني، موكداً أن عموتة ينتظر بفارغ الصبر عودة عاشور للمشاركة مع الفريق.

وتابع أنه من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على إمام عاشور وفقًا لمدى جاهزيته البدنية، مع إمكانية منحه بعض الدقائق تدريجيًا خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على سموحة في الجولة الثالثة من المسابقة.