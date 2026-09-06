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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في مصر؛ في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

أخر تحديث لسعر عيار 18

وأظهر  آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من عيار عيار 18 حوالي  5420 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع.

الذهب ثابت

وبلغ متوسط سعر الذهب استقرارا من دون تغيير على مستوى الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب الأوسع انتشارا 6335 جنيها.

تراجع طفيف

مع بدء التعاملات المسائية سجلت تعاملات الذهب تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6584 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 63345 جنيها للشراء و 6285 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5430 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4430 دولارا للشراء و 4429 دولارا للبيع.

الذهب يرتفع مع استمرار مخاوف تراجع قيمة الدولار وترقب كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

الذهب وتقرير الوظائف الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4468.27 دولار للأوقية، بعدما قفزت أسعاره بنحو 2% ، مع تراجع توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعقب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا واصلت البيانات إظهار تراجع ضغوط التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4514.60 دولار للأوقية.

ويقيم المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره تحوطًا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على الأصول التي لا تدر عائدًا، ومنها الذهب.

وأظهرت بيانات صدرت ارتفاعًا طفيفًا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار انخفاض عمليات تسريح العمال، بما يشير إلى استقرار أوضاع سوق العمل.

في سياق آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن القتال بين واشنطن وطهران لا يمثل حربًا، ورفض تحديد إطار زمني لانتهاء الصراع، في ظل التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع دخول الأعمال القتالية شهرها السابع واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 66.59 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1799.44 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1408.75 دولار، ويتجه المعدنان الأخيران أيضًا لتسجيل تراجعات أسبوعية طفيفة.

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