عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تجربة حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعب إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن، ضمن استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وأوضح كريم رمزي أن عموتة حاول توظيف إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن لاعتبارات فنية وتكتيكية، خاصة في ظل إمكانية مشاركة أحمد سيد زيزو في المركز نفسه خلال بعض المباريات.

وقال كريم رمزي: "عموتة حاول يجرب إمام عاشور في مركز الجناح الأيمن، لبعض الأمور الفنية والتكتيكية، عشان لو إمام موجود في مركز وسط الملعب الأيمن وزيزو بيلعب في مركز الجناح الأيمن هيحصل بينهم تبادل في المراكز".

وأشار إلى أن هذا التبادل في المراكز يمكن أن يمنح الأهلي مرونة هجومية أكبر، على غرار ما يحدث بين أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر، من خلال التحرك وتبادل الأدوار أثناء سير المباراة.

وتأتي تجربة عموتة لإمام عاشور في إطار بحث الجهاز الفني عن أكثر من حل وتوظيف اللاعبين وفقًا لاحتياجات كل مباراة، بما يمنح الفريق تنوعًا أكبر على المستوى التكتيكي.