أحمد شديد قناوي: الأهلي مستواه زي السنة اللي فاتت.. ومش هنحكم على عموتة إلا بعد 6 مباريات

علق أحمد شديد قناوي نجم النادي الأهلي السابق، على أداء الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري تحت قيادة المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأحمر، مشيرًا إلى أن الأهلي أدائه مثل الموسم الماضي.

وقال قناوي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون المذاع على شاشة أون سبورت: «الأهلي مستواه زي السنة اللي فاتت، مع الاختلاف إنك بتكسب، الوضع زي ما هو، مفيش شكل في الملعب، ولكن مش هنحكم على عموتة إلا بعد 6 مباريات».

وأضاف: «اللعيبة متطورتش، باستثناء مروان عطية بدأ يقرب من الجون ويسدد من برا منطقة الجزاء، وياسر إبراهيم وعمرو الجزار».

وتابع: «في المقابل في عدد من اللعيبة المؤثرة مش مقدمة المردود المنتظر، زي زيزو وبن شرقي».

وأكمل حديثه قائلًا: «عندي لغز كبير بالنسبة لسبب عدم مشاركة حسين الشحات، إنه مش بيلعب وهو أفضل تبديل يقلبلك مباراة».





