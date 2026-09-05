قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش إصابات.. ناصر بجاتو يكشف تفاصيل تعرض بهاء سلطان لحادث سير| خاص
إجراء عاجل من الكهرباء لتحصيل 12مليار جنيه من محاضر سرقات التيار
نصائح ذهبية من البنك المركزي لحماية حسابك على «إنستا باي» من الاحتيال
إصابة بهاء سلطان في حادث سير بطريق وادي النطرون–العلمين
6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار
فيديوجراف توعوي حول خطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات
الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟
صداع الـ34 لاعبًا.. هل يبدأ عموتة ثورة التصفية داخل الأهلي في يناير؟
بهاء سلطان يتعرض إلى حادث سير.. تفاصيل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية توضح
30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشف وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن استحداث 6 برامج جديدة ضمن ضوابط الحج السياحي هذا العام، بهدف تقليص الفجوات بين مستويات الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضح خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الضوابط الجديدة جاءت في ظل وجود تفاوت كبير بين بعض مستويات برامج الحج من حيث الأسعار والخدمات، مشيرًا إلى استحداث مستوى جديد ضمن برنامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم لسد هذه الفجوة.

وأضاف أن الضوابط تتضمن أيضًا رفع مستوى الإقامة وتحسين بعض الخدمات في المستويات المختلفة، إلى جانب إجراء تعديلات على عدد من مستويات الإقامة والخدمات، فضلًا عن تطوير بعض الخدمات المقدمة ضمن المستوى الاقتصادي، بما يضمن توفير فنادق مصنفة وخدمات أفضل للحجاج.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن برامج الحج الرئيسية تنقسم إلى أربعة برامج، هي الحج البري، والحج الاقتصادي، والحج السياحي فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى الحج الداخلي.

وأوضح أن كل برنامج يتفرع إلى عدة مستويات وفق مجموعة من المعايير، من بينها المسافة بين الفندق والحرم، وتصنيف الفندق، ومستوى المخيمات، إلى جانب الخدمات والمواصفات المحددة لكل برنامج.

ولفت إلى أن أسعار برامج الحج تبدأ من نحو 230 ألف جنيه للمستوى البري، بينما تصل إلى نحو 650 ألف جنيه للمستوى الأعلى ضمن برنامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم.

اللجنة العليا للحج والعمرة وزارة السياحة الحج السياحي الحج البري الحج الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد