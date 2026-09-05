6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار

كشف وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن استحداث 6 برامج جديدة ضمن ضوابط الحج السياحي هذا العام، بهدف تقليص الفجوات بين مستويات الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضح خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الضوابط الجديدة جاءت في ظل وجود تفاوت كبير بين بعض مستويات برامج الحج من حيث الأسعار والخدمات، مشيرًا إلى استحداث مستوى جديد ضمن برنامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم لسد هذه الفجوة.

وأضاف أن الضوابط تتضمن أيضًا رفع مستوى الإقامة وتحسين بعض الخدمات في المستويات المختلفة، إلى جانب إجراء تعديلات على عدد من مستويات الإقامة والخدمات، فضلًا عن تطوير بعض الخدمات المقدمة ضمن المستوى الاقتصادي، بما يضمن توفير فنادق مصنفة وخدمات أفضل للحجاج.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن برامج الحج الرئيسية تنقسم إلى أربعة برامج، هي الحج البري، والحج الاقتصادي، والحج السياحي فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى الحج الداخلي.

وأوضح أن كل برنامج يتفرع إلى عدة مستويات وفق مجموعة من المعايير، من بينها المسافة بين الفندق والحرم، وتصنيف الفندق، ومستوى المخيمات، إلى جانب الخدمات والمواصفات المحددة لكل برنامج.

ولفت إلى أن أسعار برامج الحج تبدأ من نحو 230 ألف جنيه للمستوى البري، بينما تصل إلى نحو 650 ألف جنيه للمستوى الأعلى ضمن برنامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم.