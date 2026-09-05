إجراء عاجل من الكهرباء لتحصيل 12مليار جنيه من محاضر سرقات التيار

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتنفيذ عدد من التكليفات والإجراءات العاجلة، في إطار خفض نسب الفقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، ، و الإسراع في تركيب العدادات الذكية والكودية.

حيث كشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن التوجيهات تضمنت، تكثيف أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء بنطاق جميع شركات توزيع الكهرباء، للحد من سرقات التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، والعمل على خفض نسب الفقد وفقًا للمستهدفات الموضوعة من جانب قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المحصلة، والتي تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025-2026.

استعدادات صيف 2027

كما تضمنت التكليفات استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لمجابهة أحمال صيف 2026، بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع تحديد النقاط الساخنة التي تم رصدها خلال صيف 2026 والمناطق المتوقع نمو الأحمال بها، لإدراجها ضمن خطة الاستعداد ورفع الجاهزية لصيف 2027.

تركيب 370 ألف عداد ذكي

ووجهت الوزارة شركات التوزيع أيضًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب 370 ألف عداد ذكي على الجهد المتوسط بشركات توزيع الكهرباء، مع موافاة الوزارة بتقارير تتضمن ما تم تنفيذه في هذا الشأن.

تكثيف تركيب العدادات الكودية

وشملت التوجيهات تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية للطلبات المقدمة عبر المنصة والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه، مع التنبيه على الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها لاحقًا بضرورة تقديم موافقة الهيئة الهندسية على تركيب العداد الكودي ضمن المستندات المطلوبة.

وأكدت الوزارة أهمية سرعة تنفيذ هذه التكليفات، مع موافاتها بتقارير دورية بما يتم تنفيذه، تمهيدًا لعرض الموقف على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة الجمهورية، باعتبار هذه الملفات من الموضوعات المهمة والعاجلة.