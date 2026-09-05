قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش إصابات.. ناصر بجاتو يكشف تفاصيل تعرض بهاء سلطان لحادث سير| خاص
إجراء عاجل من الكهرباء لتحصيل 12مليار جنيه من محاضر سرقات التيار
نصائح ذهبية من البنك المركزي لحماية حسابك على «إنستا باي» من الاحتيال
إصابة بهاء سلطان في حادث سير بطريق وادي النطرون–العلمين
6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار
فيديوجراف توعوي حول خطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات
الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟
صداع الـ34 لاعبًا.. هل يبدأ عموتة ثورة التصفية داخل الأهلي في يناير؟
بهاء سلطان يتعرض إلى حادث سير.. تفاصيل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية توضح
30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء عاجل من الكهرباء لتحصيل 12مليار جنيه من محاضر سرقات التيار

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
وفاء نور الدين

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتنفيذ عدد من التكليفات والإجراءات العاجلة، في إطار خفض نسب الفقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، ، و الإسراع في تركيب العدادات الذكية والكودية.

حيث كشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن التوجيهات تضمنت، تكثيف أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء بنطاق جميع شركات توزيع الكهرباء، للحد من سرقات التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، والعمل على خفض نسب الفقد وفقًا للمستهدفات الموضوعة من جانب قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المحصلة، والتي تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025-2026.

 استعدادات صيف 2027

كما تضمنت التكليفات استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لمجابهة أحمال صيف 2026، بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع تحديد النقاط الساخنة التي تم رصدها خلال صيف 2026 والمناطق المتوقع نمو الأحمال بها، لإدراجها ضمن خطة الاستعداد ورفع الجاهزية لصيف 2027.

تركيب 370 ألف عداد ذكي

ووجهت الوزارة شركات التوزيع أيضًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب 370 ألف عداد ذكي على الجهد المتوسط بشركات توزيع الكهرباء، مع موافاة الوزارة بتقارير تتضمن ما تم تنفيذه في هذا الشأن.

 تكثيف تركيب العدادات الكودية

وشملت التوجيهات تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية للطلبات المقدمة عبر المنصة والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه، مع التنبيه على الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها لاحقًا بضرورة تقديم موافقة الهيئة الهندسية على تركيب العداد الكودي ضمن المستندات المطلوبة.

وأكدت الوزارة أهمية سرعة تنفيذ هذه التكليفات، مع موافاتها بتقارير دورية بما يتم تنفيذه، تمهيدًا لعرض الموقف على  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة الجمهورية، باعتبار هذه الملفات من الموضوعات المهمة والعاجلة.

وزير الكهرباء وزارة الكهرباء سرقة التيار عداد الكهرباء الكودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد