قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية
الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة مقبض باب شقة بالإسكندرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 1375 قتيلا
التطوير مستمر.. الطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو بعد سقوط ريال مدريد: لاعبو بيتيس كانوا أكثر ذكاءً

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، انتقادًا للاعبيه عقب الخسارة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، مؤكدًا أن المنافس تعامل مع تفاصيل المباراة بصورة أكثر ذكاءً واستفاد من المواقف التي حدثت داخل الملعب.

وخسر ريال مدريد أمام بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ليتلقى الفريق أول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن منافسه الذي ارتقى إلى المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية، وصنع عددًا من الفرص، كما ظهر الخط الخلفي بشكل قوي، لكنه أبدى استياءه من طريقة تعامل لاعبيه مع بعض أحداث المباراة.

وأوضح المدرب البرتغالي: «لاعبونا كانوا ساذجين، بينما كان لاعبو ريال بيتيس أكثر ذكاءً وتمكنوا من الحصول على ما أرادوه من المباراة».

وضرب مورينيو مثالًا بما حدث مع لاعبي ريال مدريد، مشيرًا إلى وجود تدخلات قوية منذ بداية اللقاء، لكنه رأى أن لاعبيه لم يتعاملوا معها بالشكل المناسب، بعدما كانوا ينهضون سريعًا بدلًا من الضغط على الحكم لاتخاذ قرارات أكثر صرامة.

وتطرق مدرب ريال مدريد أيضًا إلى موقف أردا جولر، موضحًا أن اللاعب حصل على بطاقة صفراء في إحدى اللقطات، قبل أن يحاول لاعبو بيتيس استغلال الأمر ودفعه للحصول على بطاقة ثانية.

وفي المقابل، رفض مورينيو التعليق على بعض القرارات التحكيمية، خاصة ركلة الجزاء والهدف الملغي، مؤكدًا أنه لم يشاهد اللقطتين بشكل واضح.

ورغم الهزيمة، أشاد مورينيو بالمستوى الذي ظهر به فريقه، قائلًا إن ريال مدريد قدم مباراة كبيرة وكان جيدًا للغاية، لكنه أشار إلى أن كرة القدم تشهد أحيانًا مباريات يخسرها الفريق رغم عدم وجود تفسير واضح للنتيجة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق تروي باروت، ليمنح ريال بيتيس ثلاث نقاط ثمينة ويضع ريال مدريد أمام أول اختبار صعب في بداية مشواره بالمسابقة.

وتعد الهزيمة هي الأولى لمورينيو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال ولايته الثانية، وذلك بعد مرور أربع جولات من عمر المسابقة.

جوزيه مورينيو مورينيو ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس

فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة

نددت بالاعتداءات الإيرانية.. البحرين: الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تتجزأ

قوات حكومية يمنية

الجيش اليمني يشنّ هجوماً مضاداً على جبهة الجراحي الجنوبية في الحديدة

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد