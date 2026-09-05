مورينيو بعد سقوط ريال مدريد: لاعبو بيتيس كانوا أكثر ذكاءً

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، انتقادًا للاعبيه عقب الخسارة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، مؤكدًا أن المنافس تعامل مع تفاصيل المباراة بصورة أكثر ذكاءً واستفاد من المواقف التي حدثت داخل الملعب.

وخسر ريال مدريد أمام بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ليتلقى الفريق أول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن منافسه الذي ارتقى إلى المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية، وصنع عددًا من الفرص، كما ظهر الخط الخلفي بشكل قوي، لكنه أبدى استياءه من طريقة تعامل لاعبيه مع بعض أحداث المباراة.

وأوضح المدرب البرتغالي: «لاعبونا كانوا ساذجين، بينما كان لاعبو ريال بيتيس أكثر ذكاءً وتمكنوا من الحصول على ما أرادوه من المباراة».

وضرب مورينيو مثالًا بما حدث مع لاعبي ريال مدريد، مشيرًا إلى وجود تدخلات قوية منذ بداية اللقاء، لكنه رأى أن لاعبيه لم يتعاملوا معها بالشكل المناسب، بعدما كانوا ينهضون سريعًا بدلًا من الضغط على الحكم لاتخاذ قرارات أكثر صرامة.

وتطرق مدرب ريال مدريد أيضًا إلى موقف أردا جولر، موضحًا أن اللاعب حصل على بطاقة صفراء في إحدى اللقطات، قبل أن يحاول لاعبو بيتيس استغلال الأمر ودفعه للحصول على بطاقة ثانية.

وفي المقابل، رفض مورينيو التعليق على بعض القرارات التحكيمية، خاصة ركلة الجزاء والهدف الملغي، مؤكدًا أنه لم يشاهد اللقطتين بشكل واضح.

ورغم الهزيمة، أشاد مورينيو بالمستوى الذي ظهر به فريقه، قائلًا إن ريال مدريد قدم مباراة كبيرة وكان جيدًا للغاية، لكنه أشار إلى أن كرة القدم تشهد أحيانًا مباريات يخسرها الفريق رغم عدم وجود تفسير واضح للنتيجة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق تروي باروت، ليمنح ريال بيتيس ثلاث نقاط ثمينة ويضع ريال مدريد أمام أول اختبار صعب في بداية مشواره بالمسابقة.

وتعد الهزيمة هي الأولى لمورينيو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال ولايته الثانية، وذلك بعد مرور أربع جولات من عمر المسابقة.