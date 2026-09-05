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التطوير مستمر.. الطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التطوير مستمر.. الطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير

حالة طريق قفط القصير
حالة طريق قفط القصير
حسام الفقي

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا حول الفيديو الذي تم بثه عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة طريق قفط القصير، حيث أكدت الهيئة عدم صحة ماتم تداوله عبر الفيديو موضحة الحقائق التالية.

1.تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال التطوير المستهدفة بطريق "قفط/القصير"، والذي يُعَد من أقدم المحاور العرضية التي تربط وادي النيل بمحافظة البحر الأحمر ويبلغ طوله ١٨٠ كم وعرضه
٨ م بواقع حارتين مروريتين.

2.  تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير القطاع الواقع بنطاق محافظة قنا بإجمالي أطوال ٥٧ كم، بدءًا من تقاطع الطريق الزراعي الشرقي بمدينة قفط بإتجاه محافظة البحر الأحمر.

​3. فيما يخص القطاع الثاني للمحور الممتد بطول ٩٠ كم داخل نطاق محافظة البحر الأحمر وحتى مدينة القصير، تُؤكد الهيئة أنه تم بالفعل إدراج هذا القطاع ضمن خطة الصيانة والتطوير الشاملة للعام المالي الحالي، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة له وفق أعلى المواصفات الهندسية.

4. يُمثل هذا الطريق محورًا جغرافيًا واقتصاديًا حيويًا؛ حيث يسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع وتخفيض زمن التنقل بين محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، كما يعزز تنشيط الحركة السياحية بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الخادمة للمشروعات التعدينية والمناجم بالفواخير.

5. تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري مواصلة جهودها في تطوير كافة محاور شبكة الطرق القومية، حرصًا على تقديم أعلى مستويات الخدمة، وتوفير الأمان والسلامة لرواد الطرق.

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.

الكباري الهيئة العامة للطرق البحر الأحمر

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