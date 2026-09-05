صندوق الإدمان ينظم معسكر إعداد القيادات الطلابية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة العاصمة ،معسكر إعداد القيادات الطلابية لعدد 100 شاب وفتاة بمحافظة مطروح، على مدار 5 أيام، بهدف استثمار الطاقات الإيجابية للشباب، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية.

ويهدف المعسكر إلى رفع القدرات المعرفية والمهارية للطلاب في مجال خفض الطلب على المخدرات، من خلال إعداد مجموعة من القيادات الشابة التي تم اختيارها بعد اجتيازها المقابلات الشخصيةً،كما تضمن البرنامج التدريبي تعريف الطلاب بدور الصندوق والخدمات الوقائية والعلاجية التي يقدمها، والرد على الاستفسارات المتعلقة بطبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 ، إلى جانب ذلك، تم تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات، وتقدير الذات، والتفكير الإيجابي، والتواصل الفعّال، وكيفية التواصل مع أقرانهم من الشباب لرفع الوعي بمخاطر التعاطي والإدمان.

ويحرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات كما أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لديه، والبالغ عددهم أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،كما يتولى المتطوعون تنظيم كافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ينفذها الصندوق، إلى جانب المشاركة المستمرة في فعاليات الأعياد القومية والعالمية.