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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز لـ 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بنظام الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين (مبادرة حياة كريمة)".

​أنواع الوحدات ومساحاتها

و​يغطي الطرح الجديد قطاعين رئيسيين من الوحدات السكنية (بالمدن الجديدة والمحافظات) بمساحات مختلفة تلبي احتياجات المواطنين:

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة:

​مساحات تصل إلى 75 متراً مربعاً (غرفتين وصالة) في مدن مثل: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

​مساحات تصل إلى 90 متراً مربعاً (3 غرف وصالة) في عدد كبير من المدن تشمل: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وطيبة الجديدة.

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الوحدات السكنية بالمحافظات:

​مساحات تصل إلى 75 متراً مربعاً (غرفتين وصالة) في محافظة المنيا.

​وحدات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمساحات تتراوح من 96 حتى 100 متر مربع في محافظات: الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، والمنيا.

​الشروط الأساسية للتقدّم

السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حتى تاريخ نهاية الإعلان.

الإسكان الاجتماعي

الدخل: ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للأسرة مبلغ 16 ألف جنيه مصري.

الدعم الحكومي: يقوم الصندوق بتقديم دعم إيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى (يُصرف وفقاً لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة طوال مدة الإيجار).

​المصاريف وخطوات الدفع

مصروفات التسجيل: يُسدد مبلغ 365 جنيهاً (لا ترد ولا تسترد) من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

تأمين الوحدة: يُسدد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها من خلال مكاتب البريد المُميكن بالمدن والمحافظات المطرح بها الوحدات، ويتم استرداده بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقاً للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

​مواعيد التقديم

و​تم تقسيم مواعيد الحجز وسحب كراسات الشروط على مرحلتين لضمان تيسير الإجراءات:

لذوي الهمم فقط: يبدأ التقديم من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

لكافة المواطنين (متضمنين ذوي الهمم): يبدأ التقديم من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

و​يمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على كراسة الشروط والتسجيل عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية ([https://digital.gov.eg](https://digital.gov.eg)) لاستكمال إجراءات تنزيل كراسة الشروط وتسجيل البيانات ورفع المستندات.

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