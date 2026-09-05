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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يطلق مرحلة جديدة من مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست بالجيزة

المجلس القومي للمرأة يطلق مرحلة جديدة من مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست بالجيزة
المجلس القومي للمرأة يطلق مرحلة جديدة من مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست بالجيزة
أمل مجدى

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الأخضر، نظم المجلس  زيارة  لمشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع أندية روتاري، بحضور الأستاذة ماري لويس، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة الريفية، وعدد من ممثلي المجلس وشركاء المشروع وخبرائه وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في التنفيذ.

وتضمنت فعاليات الزيارة التعريف بالمشروع ودور المجلس في دعم وتمكين المرأة الريفية وتعزيز الاقتصاد الأخضر ، وتم تسليم ماكينة لتدوير المخلفات الزراعية للسيدات المستفيدات من المشروع، بما يتيح لهن الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي، ويدعم إقامة مشروعات صغيرة مستدامة تدر دخلًا وتوفر فرص عمل.

حيث أكدت الأستاذة ماري لويس،  أن نجاح المشروع يتطلب تكامل أدوار جميع الشركاء، وفي مقدمتهم الجمعيات الأهلية الشريكة في التنفيذ، مشيدةً بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات في الوصول إلى السيدات وتشجيعهن على المشاركة ومساندتهن خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن جهود الجمعيات الأهلية تمثل عنصرًا أساسيًا في توفير الفرصة أمام السيدات للاستفادة من المشروع، وتحويل هذه الفرصة إلى نجاح حقيقي ومستدام، مؤكدةً أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع وتعظيم أثره في دعم المرأة الريفية.

فيما تناولت الدكتورة هالة يسري، عضوة اللجنة ، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التي ينفذها المجلس وفقًا لمحور التمكين الاقتصادي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .
فيما استعرض المهندس راجح ميتو آليات تشغيل واستخدام الماكينات واشتراطات التشغيل الآمن والاستفادة المثلى منها
وأكدت الدكتورة منى حمدي، منسقة اللجنة ومسؤولة المشروع، أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا يجمع بين التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على البيئة وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتج ذي قيمة اقتصادية، مشيرةً إلى أن تنفيذه بالجيزة يأتي استكمالًا لتجارب ناجحة بمحافظتي المنيا والقليوبية.

كما استعرض الدكتور صالح يوسف، خبير المشروع، أهداف المشروع وآليات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست، بما يسهم في تحسين جودة التربة والمنتجات الزراعية وترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية.

ومن جانبه، تناول الدكتور ماجد زكري، ممثل مؤسسة روتاري، أهمية الشراكة بين المجلس وأندية روتاري ودور روتاري في دعم المشروع.

واختُتمت الزيارة بتدريب عملي للسيدات على تشغيل واستخدام الماكينات بصورة آمنة وفعالة، في إطار السعي إلى بناء نموذج مستدام وقابل للتوسع، يعزز مشاركة المرأة الريفية في الاقتصاد الأخضر ويسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات الزراعية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الكمبوست المرأة تمكين المرأة

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