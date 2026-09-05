بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف تفاصيل مطاردة سيارة ربع نقل لأخرى بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة ربع "نقل" حال قيامه بمطاردة أحد الأشخاص والإدعاء بقيامه بسرقة "أخشاب" من المخزن الخاص به ولواذه بالفرار بالجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من (مالك محل فراشة كائن بدائرة المركز) بتضرره من (5 أشقاء – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته "بكدمات متفرقة" على إثر حدوث مشاجرة بينهم لإستئجارهم أدوات فراشة منه دون سداد قيمة إيجارها .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم قرروا بقيام المبلغ بسرقة ألواح خشبية من أمام منزلهم مستقلاً سيارة "ربع نقل" ولدى مشاهدتهم له حدثت بينهم مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب ، وعقب ذلك قام المبلغ بمغافلتهم وإستقلال سيارته ولاذ بالفرار فقاموا بملاحقته مستقلين سيارة "ربع نقل" "منتهية التراخيص" ، إلا أنهم لم يتمكنوا من الإمساك به ، وبإستدعاء المبلغ إعترف بإستيلائه على الألواح الخشبية لخلافات مالية بينهم " تم ضبطه" .



تم التحفظ على السيارتين، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





