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اتجوزت 12 مرة.. سهير جودة تستعيد تصريحات نارية لحلمي بكر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتجوزت 12 مرة.. سهير جودة تستعيد تصريحات نارية لحلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

استعادت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من التصريحات والحكايات التي سبق أن أدلى بها الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي تحدث خلالها عن حياته الشخصية والفنية، وزيجاته المتعددة، وعلاقته بالفنانين، إلى جانب عدد من المواقف التي مر بها طوال مسيرته.

وسلطت سهير جودة الضوء على تصريحات حلمي بكر التي تحدث فيها عن زيجاته، حيث قال إنه تزوج 12 مرة، مؤكدًا: «عمري ما تقدمت لواحدة اتجوزها، هما اللي بيتقدموا لي».

حلمي بكر يتحدث عن سهير رمزي

وكشف حلمي بكر أن الفنانة سهير رمزي كانت أول زوجة له، موضحًا أنها كانت تبلغ من العمر 16 عامًا وقتها، بينما كان عمره 22 عامًا، مشيرًا إلى أن والدتها الفنانة درية أحمد كانت صاحبة الدور في التعارف بينهما.

وأضاف أنه كان يعرف سهير قبل دخولها مجال الفن، مشيرًا إلى أنها كانت منذ صغرها تقرأ القرآن الكريم، كما تحدث عن أول قصة حب في حياته، قائلًا إنها كانت مع ابنة الجيران وكانت مسيحية.

حكاية ابن حلمي بكر وابنته

وتحدث الموسيقار الراحل عن أبنائه، موضحًا أن لديه ابنًا وحيدًا يدعى هشام من زوجته الثانية، وأنه تخرج في جامعة سان فرانسيسكو ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كشف عن إنجابه ابنته ريهام في سن الثمانين، قائلًا: «أنا بدأت الـ80 سنة وبنتي عندها 40 يوم»، موضحًا أنه عندما علم بحمل زوجته سماح، قرر إحضار المأذون والعودة إليها، مؤكدًا أن الطفل ليس له ذنب في أي خلافات بين الزوجين.

حلمي بكر: «أنا بحس إني عندي 20 سنة»

وتطرق حلمي بكر إلى نظرته للعمر والحياة، مؤكدًا: «أنا بحس إني عندي 20 سنة»، مشيرًا إلى أن العمر بالنسبة له لم يكن عائقًا أمام الاستمتاع بالحياة.

كما تحدث عن طبيعة شخصيته، قائلًا إنه رغم حبه للحياة والاختلاط والهيصة، فإنه شخص حساس للغاية، وقد يجلس بمفرده ويبكي، مضيفًا: «لو شفت قطة في المطر بتتنفض بعيط».

إشادة بموهبة آمال ماهر

ولم تخلِ التصريحات من الحديث عن الفن والموسيقى، حيث أشاد حلمي بكر بالمطربة آمال ماهر، قائلًا: «آمال ماهر صوت لم يحدث في تاريخ الغناء»، واصفًا موهبتها بالعبقرية.

كما تحدث عن الفنانة وردة الجزائرية، مؤكدًا أنها كانت من أطيب وأكرم الشخصيات التي عرفها، مشيرًا إلى أنها تعرضت للظلم رغم مكانتها الفنية الكبيرة.

هجوم على حال الأغنية والموسيقى

وانتقد حلمي بكر حال صناعة الموسيقى، قائلًا إن «الموزع بقى أكبر من الملحن»، كما تحدث عن تراجع دور الملحن في صناعة الأغنية، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال أصبحت تُصنع بصورة جماعية.

وكشف أيضًا عن امتلاكه استوديو داخل منزله يضم نحو 300 لحن، بالإضافة إلى مكتبة موسيقية ضخمة، موضحًا أنه كان يرفض بيع ألحانه للمطربين، ويفضل منحها لأصوات جديدة.

حلمي بكر يكشف سبب ابتعاده عن الإعلام

وتحدث الموسيقار الراحل عن أزمة تعرض لها بعد تحريف تصريحات منسوبة إليه بشأن الفنانة نجاة، مؤكدًا أنه فوجئ بنشر كلام لم يقله، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بعدم الحديث مع المواقع الإلكترونية مرة أخرى.

وقال في هذا السياق إنه فوجئ بتحريف كلامه لدرجة أنه ألقى هاتفه، مؤكدًا أن حديثه عن نجاة كان في إطار الإشادة بها وبقدرتها على تقديم الفن والغناء.

واختتمت سهير جودة منشورها باستعادة جانب من تصريحات حلمي بكر عن علاقته بالله ونظرته للحياة، حيث قال: «فيه بيني وبين ربنا عمار، وياما كوارث أشوفها بعيني وألاقي ربنا بيطلعني منها».

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