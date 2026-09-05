بعد منشور إجبار الطالبات على النقاب ..التعليم للمدارس: إلتزموا بمواصفات الزي المدرسي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية بضرورة الإلتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدة أن أي منشورات يتم تداولها عبر الصفحات الرسمية للمدارس يجب أن تعكس التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة ومسئولية.

جاء ذلك بعد حالة الجدل التي تسبب فيها المنشور الذي تم تداوله عبر الصفحة الرسمية لمدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، والذي تضمن الإشارة إلى ما وصفه المنشور بـ"الالتزام بالنقاب للطالبات"

إحالة مدير المدرسة ومسئول الصفحة إلى الشئون القانونية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : أن المنشور جاء نتيجة خطأ من مسئول صفحة الفيسبوك الخاصة بالمدرسة، وقد تم حذفه على الفور، كما تم إحالة مدير المدرسة ومسئول الصفحة إلى الشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الصورة المتداولة ضمن المنشور الخاص بالمدرسة والتي أظهرت طالبات المدرسة بالكامل يرتدين النقاب غير حقيقية وتم توليدها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ولا تعبر عن واقع المدرسة أو الطالبات بها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جميع مدارس الجمهورية ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدة أن أي منشورات يتم تداولها عبر الصفحات الرسمية للمدارس يجب أن تعكس التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة ومسئولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الإعلان عن التعامل الفوري مع الواقعة يأتي في إطار حرصها على ضبط المحتوى المنشور عبر الصفحات الرسمية للمدارس، ومنع تداول معلومات غير دقيقة، والحفاظ على انضباط العملية التعليمية والتزام جميع المؤسسات التعليمية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الأخيرة ، بعد قيام مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة بنشر تنبيها عاجلا على صفحتها على فيس بوك تكشف عن إلزام الطالبات بإرتداء النقاب في العام الدراسي الجديد 2027 ، وجاء نص التنبيه المنشور كالتالي:

بشأن الزي المدرسي الموحد، ​حرصًا على تقديم صورة حضارية تليق بمدرستنا، ومنعًا لأي مظاهر للتنمر أو التمييز بين الطلاب، يُرجى من جميع أولياء الأمور والطلاب الالتزام التام بالزي الموحد وهو كالآتي:

​الطلاب (الأولاد): تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي.

​الطالبات (البنات): يفضل الالتزام بإدناء (مع النقاب) باللون الكحلي أو الأسود مراعاة للذوق العام ومظهر المدرسة.

و​نأمل من الجميع التعاون والالتزام بضوابط المظهر العام بدءًا من اليوم الأول، لنعكس معًا بيئة تعليمية راقية ومحترمة نعتز بها جميعًا".