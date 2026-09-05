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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الملابس الجاهزة تدشن مشروعًا لإرساء المعايير الأوروبية في التعليم الفني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

دشنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية مشاركتها في مشروع AlignVET، الذي يستهدف مواءمة برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر مع احتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب وقطاع الصناعة وأصحاب الأعمال.

يأتي المشروع ضمن المشروعات الدولية الممولة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج Erasmus+، بمشاركة عدد من الجهات المصرية والأوروبية، بهدف تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني بما يتوافق مع المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

ربط التعليم باحتياجات الصناعة

وأكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن مشاركة الغرفة في مشروع AlignVET تعكس أهمية وجود الصناعة كشريك أساسي في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تطورات متسارعة في التكنولوجيا وأساليب الإنتاج ومتطلبات الجودة، ما يتطلب تطوير مهارات العاملين بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لدعم نمو القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأشار عبد السلام إلى أن الصناعة هي الأقدر على تحديد الوظائف والمهارات التي تحتاجها المصانع، لافتًا إلى أن مشاركة أصحاب الأعمال في إعداد وتطوير المناهج تضمن حصول الطلاب والمتدربين على المهارات المطلوبة فعليًا في سوق العمل.

سد فجوة المهارات

من جانبه أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد «نقاء»، أن مشروع AlignVET يضم مشاركة عدد من قيادات الصناعة بهدف وضع محتوى تعليمي يسهم في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الخريجين.

وأوضح أن المشروع يستهدف الربط بين الجانب العملي والجانب التربوي وأصحاب العمل، بما يضمن توافق المحتوى التعليمي مع احتياجات السوق المحلي والعالمي، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة فعليًا داخل مواقع العمل.

وأشار عشماوي إلى أن المشروع يضم شركاء أجانب، من بينهم جامعات ومؤسسات تكنولوجية في السويد، إلى جانب شركاء محليين، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير المناهج والبرامج التدريبية.

أول منهج لقطاع الملابس

وقال الدكتور جان هنري حنا، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن هناك توجهًا لربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعات المختلفة ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أهمية امتلاك خريج التعليم التكنولوجي للمهارات التي تمكنه من تلبية احتياجات المصانع والاندماج في سوق العمل.

وأوضح أن مشروع AlignVET يستهدف إعداد مناهج تتضمن مهارات حديثة، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتعامل مع الأجهزة والتقنيات الحديثة، إلى جانب مهارات حل المشكلات.

وكشف حنا عن استهداف الانتهاء من إعداد أول منهج ضمن المشروع لقطاع الملابس الجاهزة بحلول يونيو 2027، بعد عقد جلسات وورش عمل مع ممثلي القطاع الصناعي والجهات المعنية لتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع وبناء المنهج على أساسها.

شراكة مستدامة مع المصنعين

قال الدكتور أحمد سعيد سويلم، مدير مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس، إن الربط مع سوق العمل يمثل الفكرة الرئيسية لمشروع AlignVET، مؤكدًا أن إعداد خريج يمتلك المهارات المطلوبة لا يمكن أن يتحقق بعيدًا عن مشاركة الصناع وأصحاب الأعمال في صياغة المناهج.

وشدد على أهمية تطوير المهارات التقنية إلى جانب الجانب المعرفي، بما يضمن إعداد خريج قادر على التعامل مع متطلبات بيئة العمل الحديثة.

واقترح سويلم إقامة شراكات أكثر استدامة بين المعاهد الفنية والشركات الصناعية في مختلف التخصصات، بما يسمح بتحديد احتياجات الصناعة والمهارات المطلوبة بصورة دورية.

ويستهدف مشروع AlignVET تطوير منظومة مستدامة للتعاون بين التعليم والصناعة، بحيث تصبح احتياجات أصحاب الأعمال عنصرًا أساسيًا في تحديد الوظائف والمهارات وتطوير المناهج، إلى جانب وضع آليات لقياس نتائج التدريب ومدى استفادة الخريجين من المهارات المكتسبة بعد الالتحاق بسوق العمل.

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