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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تحويل أسطول سيارات جامعة بنها للعمل بالغاز الطبيعي دعمًا للطاقة النظيفة.. صور

أسطول جامعة بنها
أسطول جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بدء تنفيذ خطة لتحويل أسطول السيارات والمركبات التابعة للجامعة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو ترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود الدولة المصرية في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.


وأكد " الجيزاوي" أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الجامعة لتطبيق مفاهيم الاستدامة والتحول الأخضر في مختلف قطاعاتها، من خلال تبني حلول عملية تسهم في الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح رئيس الجامعة أن خطة التحويل تبدأ بعدد من سيارات ومركبات الجامعة، على أن يتم استكمال تحويل باقي الأسطول تدريجيا وفق خطة زمنية محددة، بما يحقق الاستفادة المثلى من استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات التابعة للجامعة.
وأشار " الجيزاوي " إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يسهم في تقليل استهلاك البنزين والسولار، والحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، بما ينعكس إيجابيا على جودة الهواء والحفاظ على البيئة، إلى جانب المساهمة في خفض النفقات التشغيلية للجامعة.
وأضاف أن جامعة بنها تواصل تنفيذ عدد من الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد، في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد رئيس جامعة بنها على أهمية استمرار العمل على تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة داخل الجامعة، مؤكدا أن المؤسسات التعليمية والبحثية لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي، وإنما يمتد إلى دعم جهود المجتمع في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة والموارد.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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