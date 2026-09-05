قبل السفر.. كيف تتأكد من صحة تأشيرة العمرة وتتجنب الشركات غير المرخصة؟

مع اقتراب موسم العمرة، يحرص الكثير من المواطنين على اختيار برامج مناسبة لأداء المناسك، إلا أن خطوة اختيار شركة السياحة والتأكد من قانونية إجراءاتها تظل من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها، خاصة مع انتشار جهات قد تقدم عروضًا غير موثوقة أو تطلب سداد مبالغ مالية قبل التأكد من موقفها القانوني.

وفي هذا السياق، كشف وائل زعير، الخبير السياحي، عن طريقة بسيطة يمكن من خلالها للمواطن التأكد من أن شركة السياحة التي يتعامل معها مرخصة ومسجلة رسميًا، وذلك قبل البدء في إجراءات حجز برنامج العمرة أو دفع أي مبالغ مالية.

بوابة العمرة المصرية تكشف الشركة المرخصة

وأوضح وائل زعير، خلال تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، أن جميع شركات السياحة المرخصة تكون مسجلة على بوابة العمرة المصرية، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع الاستعلام عن الشركة التي يرغب في التعامل معها من خلال البوابة والتأكد من موقفها الرسمي.

وأشار إلى أنه عند البحث عن اسم الشركة وظهورها على بوابة العمرة المصرية، يظهر رقم الترخيص الخاص بها، وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على أن الشركة مسجلة ومرخصة ويمكن للمواطن البدء في إجراءات التعامل معها.

رقم الترخيص.. أهم خطوة قبل دفع أي مبالغ

وشدد الخبير السياحي على ضرورة عدم التسرع في حجز برنامج العمرة أو تحويل الأموال قبل التأكد من بيانات الشركة، موضحًا أن ظهور الشركة على البوابة ورقم الترخيص الخاص بها يساعد المواطن على التحقق من قانونية الجهة التي يتعامل معها.

وقال زعير: «لو لاقيت الشركة مرخصة بيطلع لي رقم الترخيص، ولو لاقيت الشركة مسجلة أبدأ إجراءات التسجيل»، مؤكدًا أهمية التأكد من موقف الشركة قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق ببرنامج العمرة.

كيف تتأكد من شركة السياحة قبل العمرة؟

وتتمثل الخطوة الأساسية التي نصح بها الخبير السياحي في البحث عن اسم شركة السياحة عبر بوابة العمرة المصرية، والتأكد من ظهور بياناتها الرسمية ورقم الترخيص، قبل استكمال إجراءات الحجز أو سداد أي مبالغ مالية.

كما أكد أن الاستعلام المسبق يمثل وسيلة مهمة لتجنب الوقوع ضحية لجهات غير مرخصة أو غير مسجلة، خاصة أن التعامل مع شركة قانونية ومرخصة يضمن أن إجراءات برنامج العمرة تتم من خلال جهة تعمل بصورة رسمية.

تحذير مهم للمعتمرين

ونصح الخبراء المواطنين بضرورة التأكد من كل البيانات والتفاصيل المتعلقة بشركة السياحة قبل دفع الأموال، وعدم الاعتماد فقط على الإعلانات أو العروض المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في ظل أهمية التأكد من مصدر برنامج العمرة والتعامل مع الشركات المسجلة والمرخصة، بما يساعد على حماية المواطنين من عمليات النصب أو التعامل مع جهات غير قانونية، ويضمن بدء إجراءات الرحلة من خلال المسار الرسمي.