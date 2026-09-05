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خبير سياحة يكشف طريقة التأكد من صحة تأشيرة العمرة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير سياحة يكشف طريقة التأكد من صحة تأشيرة العمرة

وائل زعير
وائل زعير
منار عبد العظيم

قال وائل زعير الخبير السياحي إن جميع شركات السياحة المرخصة تكون مسجلة على بوابة العمرة المصرية، موضحًا أن المواطن يستطيع من خلال البوابة التأكد من أن الشركة التي يتعامل معها مرخصة بشكل رسمي.

وأضاف في تصريحات لـ صباح البلد،أنه في حالة البحث عن الشركة وظهورها على بوابة العمرة المصرية، سيظهر للمواطن رقم الترخيص الخاص بها، وهو ما يؤكد أن الشركة مسجلة ومرخصة ويمكن البدء في التعامل معها.

وأوضح زعير: «لو لاقيت الشركة مرخصة بيطلع لي رقم الترخيص، ولو لاقيت الشركة مسجلة أبدأ إجراءات التسجيل»، مشددًا على أهمية التأكد من بيانات الشركة وترخيصها قبل اتخاذ أي خطوات خاصة بحجز برنامج العمرة أو سداد أي مبالغ مالية.

وأشار إلى أن الاستعلام عبر بوابة العمرة المصرية يعد خطوة مهمة للتأكد من أن شركة السياحة تعمل بصورة قانونية، وتجنب التعامل مع جهات غير مرخصة أو غير مسجلة.


 

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