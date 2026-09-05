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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. 6.8 مليون طن صادرات زراعية و907 تراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 28 اغسطس وحتى 3 سبتمبر الجاري


شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث واصل السيد علاء فاروق وزير الزراعة متابعة عدد من الملفات الحيوية على المستويين المحلي والدولي.


وأعلن علاء فاروق وزير الزراعة تحقيق الصادرات الزراعية المصرية نحو 6.8 مليون طن منذ بداية العام، في مؤشر قوي على الثقة العالمية في جودة المنتجات المصرية، بالتوازي مع بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي مع عدد من الجهات الدولية، من بينها منظمة أكساد، وسفير أوزبكستان، إلى جانب مناقشة توطين صناعة المبيدات بالتعاون مع معهد إيكاما، بما يدعم الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.


وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تم إصدار 907 تراخيص تشغيل لمشروعات وأنشطة إنتاجية، فضلا عن الموافقة على تسجيل 777 منتجا من الأعلاف، واستمرار دعم المشروع القومي للبتلو لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم.


وعلى صعيد التعاون الدولي، استقبلت المعامل المركزية لمتبقيات المبيدات زيارات علمية لتعزيز تبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، كما شاركت 9 قيادات نسائية مصرية في برنامج AWARD لتعزيز الصمود المناخي، وشارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات مؤتمر COP17 بمنغوليا، بالإضافة إلى بحث التعاون مع الجانب الأسترالي ممثلا في منظمة (ACIAR) لتحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد الطبيعية.


وفي إطار دعم المزارعين، أطلقت الوزارة العام الرابع من مبادرة اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير، إلى جانب تقديم دعم مباشر للمزارعين في التجمعات التنموية بسيناء. وفي قطاع الإنتاج النباتي، تم تسجيل صنف جديد من الليمون "مصر 25" يتميز بخلوه من البذور والأشواك، مع الاستعداد المبكر لموسم زراعة البطاطس لعام 2026.


أما في مجال الصحة الحيوانية، فقد تم إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع المحافظات، والمشاركة في ورشة عمل نظمتها منظمة الفاو حول مقاومة مضادات الميكروبات، مع رفع عدد الاختبارات المعتمدة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية إلى 188 اختبارا وفقا لمعايير ISO 17025، إلى جانب ضبط 213 طنًا و281 كجم من اللحوم المخالفة.
وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تدريب 70 مهندسا زراعيا على تطبيقات الزراعة الذكية لمواجهة التغيرات المناخية، مع دعم الجمعيات الزراعية بمحافظة الدقهلية والتوسع في خدمات تحسين الأراضي.


كما واصلت المعامل المركزية دورها في ضمان سلامة الغذاء، حيث تم فحص 7,661 عينة من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، مع إصدار شهادات التداول والتصدير، بما يعزز من جودة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

الزراعة وزارة الزراعة الأمن الغذائي الصادرات

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