زراعة الأقصر تحقق 80% في حصر محاصيل الصيف وتوزع أسمدة على المزارعين

تابع المهندس أحمد بغدادي السمان مهندس بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر، خلال زيارة مفاجئة للجمعية الزراعية بناحية سوزان مبارك بمركز القرنة، معدلات حصر المحاصيل الزراعية للموسم الصيفي 2026، إلى جانب انتظام صرف مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح.

جاءت المتابعة في إطار توجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب محمد محمد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبالتنسيق مع المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وأظهرت نتائج المرور الميداني تحقيق الوحدة الزراعية نسبة إنجاز بلغت 80% في أعمال حصر المحاصيل الصيفية، حيث تم حصر مساحة 1480 فدانا من إجمالي الزمام الزراعي البالغ 1717 فدانا، مع استمرار العمل لاستكمال أعمال الحصر وتحديث البيانات الزراعية.

وفيما يتعلق بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، كشفت المتابعة عن توزيع 3966 جوال أسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح، بواقع 1200 جوال نترات و2766 جوال يوريا، إلى جانب توافر رصيد آمن داخل الجمعية بلغ 1234 جوال يوريا.

وأكدت المتابعة استمرار عمليات صرف الأسمدة للمزارعين بصورة منتظمة وفقا لتقدمهم واحتياجاتهم، مع التأكيد على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة لدعم الموسم الزراعي والحفاظ على انتظام العمل داخل الجمعيات الزراعية.

وفي ختام الجولة، أشادت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر بجهود العاملين بالجمعية الزراعية بسوزان مبارك، والتزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في أعمال الحصر وصرف مستلزمات الإنتاج.