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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني ينجح في استعادة تبة الخزان بمديرية جبل حبشي

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمود نوفل

أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن القوات المسلحة بمحور تعز نجحت في استعادة تبة الخزان في مديرية جبل حبشي.

وأشار الإعلام العسكري اليمني إلى اشتداد المعارك بين القوات المسلحة ومليـشيا الحـوثي في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، وسط وصول تعزيزات للقوات المسلحة.
 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليمنية مقتل واصابة  50 عنصرا من عناصر مـليشيا الـحـوثي، إضافة إلى أسر عدد منهم، خلال مواجهات عنيفة شهدتها جبهات القتال في مقبنة والكدحة غربي تعز.

وخلال الساعات الأولى من اليوم، أفشلت القوات المسلحة اليمنية هجوما عنيفا شنته المليشيا في جبهتي مقبنة والكدحة، بهدف السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز والمخا.

كما شنت القوات المسلحة وقوات المقاومة الوطنية، اليوم هجوما مشتركا مضادا استهدفتا فيه مواقع الحوثي في جبهتي الكدحة ومقبنة، فيما أحبطت القوات اليمنية محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي.

كما أسقط الحيش اليمني ثلاث طائرات مسيرة حوثية انتحارية في مديرية جبل حبشي.

وقصفت القوات اليمنية مركبتين عسكريتين للمليشيا في جبهة الكدحة، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنهما.

اليمن القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي تبة الخزان

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