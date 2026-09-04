قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الأزهر تستجيب لاستغاثة ابنها مهند وتضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة
نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026
لكل مُبتلى في رزقه.. 3 رسائل من خطيب المسجد الحرام عن مفاتيحه وأسبابه بالتفصيل
مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل حادث البلطجة على يد إسماعيل دولار بالمقطم
كارنيهات اللاعيبة | قرار حاسم في اتحاد الكرة بشأن مباراة حلوان الجديدة والمعادي واليخت
الحكام تحسم جدل ركلة جزاء بن شرقي وطرد الجزار في مباراة الأهلي وسموحة
أوقاف الغربية تعلن افتتاح مسجد قباء بكنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا
الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه
درع البلقان 2026 | دَفعة جديدة للشراكة بين مصر والبوسنة والهرسك في الصناعات الدفاعية
إسلام الشاطر ينتقد مستوى زيزو مع الأهلي
وصلت 3 حالات .. كيف نجحت مصر في تقليص قرارات العلاج بالخارج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تصدر عفوًا عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي بعد حكم بالسجن 10 سنوات

رئيس الامارات
رئيس الامارات
القسم الخارجي

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عفوًا رئاسيًا عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي بحقه في الإمارات.

 وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو قد اتُّخذت. 

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية، قد أصدرت في 27 أغسطس الماضي حكمًا بإدانة القرضاوي في الجرائم المسندة إليه، وقضت بسجنه لمدة عشر سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف درهم إماراتي. ويأتي قرار العفو الرئاسي بعد ثمانية أيام فقط من صدور الحكم القضائي. 


ويُعد عبد الرحمن يوسف القرضاوي شاعرًا وكاتبًا مصريًا، وهو نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

 وقد ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بمواقف سياسية ومعارضة، فيما أثارت قضيته اهتمامًا حقوقيًا وإعلاميًا منذ توقيفه في لبنان أواخر ديسمبر 2024. 


وتعود خلفية القضية إلى توقيف القرضاوي في لبنان في 28 ديسمبر 2024، بعد عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم مرتبط بالسلطات الإماراتية. 

وفي يناير 2025، وافقت الحكومة اللبنانية على ترحيله إلى الإمارات، وسط تأكيدات رسمية إماراتية، وفق ما نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش، بالتعامل معه وفق المعايير الدولية وضمان سلامته. 


ويضع قرار العفو الرئاسي حدًا للحكم الصادر بحقه، مع بدء تنفيذ الإجراءات القانونية المترتبة على القرار. ولم يتضمن الإعلان الرسمي الإماراتي تفاصيل إضافية بشأن أسباب العفو أو الخطوات اللاحقة المتعلقة بوضع القرضاوي.

القرضاوي الشيخ محمد بن زايد الإمارات عبد الرحمن يوسف القرضاوي يوسف القرضاوي قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

صورة ارشيفية

الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان

وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

كلاهما عبادتان مأور بهما

كلاهما عبادتان.. خطيب المسجد الحرام: التوكل لا يتعارض مع السعي في الأرض

المصحف الشريف

البحوث الإسلامية: لم نصرح بطباعة نسخ من المصحف تخالف قواعد الرسم العثماني

بالصور

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد