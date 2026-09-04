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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فارس : عموتة قدامه شغل كتير .. وعمرو الجزار مكسب الأهلي الحقيقي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد محمد فارس، الإعلامي بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق 3 نقاط مهمة وحقق فوزه الثالث على التوالي، لكنه شدد على أن المدير الفني عموتة ما زال أمامه الكثير من العمل داخل الملعب، خاصة أن هناك بعض القناعات التي يجب أن تتغير خلال الفترة المقبلة.

الأهلي

وقال فارس إن الأهلي لا يجب أن يسمح للفرق الأقل منه في المستوى بأن تطمع فيه هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا واضحة وبسيطة داخل الملعب يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا في أداء الفريق.

وتحدث فارس عن طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وزيزو، مؤكدًا أن طاهر مطالب بتقديم أرقام ومساهمات واضحة للحفاظ على مكانه الأساسي، في ظل وجود لاعبين مميزين على دكة البدلاء، بينما يحتاج حسين الشحات إلى فرصة وتوظيف مختلف للاستفادة من خبراته وفاعليته خلال الـ90 دقيقة. كما شدد على ضرورة توظيف زيزو بالشكل الصحيح، حتى لا يؤثر مركزه والأدوار المطلوبة منه على فاعليته.

واختتم فارس حديثه بالإشادة بعمرو الجزار، مؤكدًا: «لو ياسر إبراهيم كسبنا الماتش، فعمرو الجزار هو مكسب الماتش بالنسبالي بنفس أهمية الـ3 نقاط».

الاهلي الزمالك منتخب مصر عموته

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