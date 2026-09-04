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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استوليا على أموال مواطنين.. ضبط شخصين استغلا رغبة الشباب فى الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين نصبا على راغبى الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام شخصين بإدارة صفحتين بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على راغبى الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن من خلال التحصل منهم على مبالغ مالية لتقديم بعض الخدمات وتسهيل إجراءات التقديم بالمعاهد لهم، وقيام أحدهما بنشر منشور زعم خلاله وفاة إحدى الطالبات المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن أثناء تأديتها لأحد الاختبارات "على غير الحقيقة".


 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهما وضبطهما (طالب ومالك محل – مقيمان بنطاق محافظتى البحيرة وبنى سويف) .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بنشره الخبر الخاص بوفاة إحدى الطالبات المتقدمات للالتحاق بالمعهد دون التحقق من صحته لزيادة نسب المشاهدات على صفحته.
 

الأجهزة الأمنية معاونى الأمن التواصل الإجتماعى

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