القومي للأورام يفتح باب العلاج والتشخيص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بقاعة أحمد لطفي السيد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لمدة عام، بما يتيح تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة بالمعهد للمنتفعين بالمنظومة.

وقع البروتوكول الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، والأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام فريد مدير مستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتورة هبة محمد عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية، وعدد من قيادات الجامعة والهيئة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الطبية الجامعية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية والإمكانات التشخيصية والعلاجية المتقدمة التي يمتلكها المعهد القومي للأورام في تقديم خدمات تخصصية لمرضى الأورام.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة حريصة على وضع إمكانات مستشفياتها ومعاهدها الطبية في خدمة المشروعات الصحية القومية، مشيرًا إلى أن المعهد القومي للأورام يمثل أحد أهم الصروح الطبية والعلمية المتخصصة في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا، وأن تعاونه مع الهيئة امتداد لدوره الوطني في علاج مرضى الأورام ودعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن انضمام المعهد القومي للأورام إلى شبكة مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة يمثل إضافة مهمة للمنظومة، خاصة في ظل ما يتطلبه علاج الأورام من تخصصات دقيقة وخبرات متعددة وقدرات تشخيصية وعلاجية متقدمة، مشيرًا إلى توجه الهيئة نحو التوسع في التعاون مع المؤسسات الطبية المتميزة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمنتفعين.

وأكد الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن البروتوكول يتيح الاستفادة من المنظومة المتكاملة للمعهد في تشخيص وعلاج الأورام، والتي تشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والموجّه والمناعي والإشعاعي وزرع النخاع، إلى جانب المعامل المتخصصة والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

وأشار عميد المعهد إلى أن حصول المستشفى الجنوبي على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» في ديسمبر 2025 يمثل خطوة استراتيجية تؤكد التزامه بمعايير الجودة وسلامة المرضى، ومهّد للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويستهدف البروتوكول تقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج والمتابعة والإقامة للمنتفعين، واستقبال الحالات المحولة من الهيئة، وكذلك الحالات الطارئة وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب الربط والتكامل الرقمي مع قواعد بيانات الهيئة والالتزام بمعايير حماية البيانات وأمن المعلومات.

المستشفى الجنوبي.. طاقة علاجية متقدمة لخدمة مرضى الأورام

ويمثل المستشفى الجنوبي أحد أهم التوسعات العلاجية بالمعهد القومي للأورام، حيث افتتح في مارس 2023 بعد إعادة تجديده وتطويره بالكامل، ويتكون من 16 طابقًا على مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف متر مربع، وأسهم تشغيله في زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بصورة كبيرة.

ويضم المستشفى 132 سرير إقامة داخلية، منها 40 سريرًا للأطفال، و20 سرير رعاية مركزة، و6 غرف عمليات جراحية، و100 سرير لعلاج اليوم الواحد لتقديم العلاج الكيميائي والمناعي والموجّه لنحو 300 مريض يوميًا.

وتصل الطاقة التشغيلية للمستشفى إلى نحو 3900 عملية جراحية كبرى و3800 عملية صغرى ومنظار سنويًا، فضلًا عن نحو 100 ألف جلسة علاج سنويًا من خلال وحدات العلاج اليومي، إلى جانب خدمات الرعاية المركزة والتشخيص والمعامل المتخصصة.

كما يضم المستشفى وحدة لزرع النخاع العظمي ووحدة لعلاج أمراض الدم ونقص المناعة، فضلًا عن منظومة تشخيصية تشمل الأشعة المقطعية والسونار والماموجرام، ومعامل متخصصة للكيمياء والبيولوجيا الجزيئية والفيروسات، بما يدعم تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأورام. وتشهد وحدة زرع النخاع وأورام الدم توسعات تستهدف زيادة قدرتها على استقبال الحالات.

وتتكامل هذه الإمكانات مع المنظومة الأكبر للمعهد القومي للأورام، الذي استقبل خلال عام 2025 نحو 482 ألف مريض، وأجرى 7680 عملية جراحية كبرى وصغرى ومناظير، وقدم نحو 100 ألف جلسة علاج كيميائي و62 ألف جلسة علاج إشعاعي، بما يعكس حجم الخبرة العلاجية التي يضيفها المعهد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.